Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 18:51 24. Agosto 2018 - 18:51

O funeral do ex-secretário-geral das Nações Unidas Kofi Annan será realizado em 13 de setembro em Gana, seu país natal, informou nesta sexta-feira o presidente ganês.

Kofi Annan, que residia na Suíça e faleceu na semana passada, será enterrado no novo cemitério militar de Accra, a capital deste pequeno país da África Ocidental, "o local mais apropriado", disse o presidente Nana Akufo-Addo, após uma reunião com a família do falecido.

"Kofi Annan foi um dos homens mais ilustres de sua geração", disse o presidente de Gana. "Ele era como um irmão mais velho para mim. Ele me deu muitas dicas sobre como lidar com questões sensíveis, era, portanto, alguém importante na minha vida", garantiu Akufo-Addo.

"Será um acontecimento importante para o nosso país", segundo ele. O presidente acrescentou que espera a presença de inúmeros chefes de Estado e autoridades.

Após o anúncio da morte de Annan no último sábado, na véspera do seu 80º aniversário, Gana declarou uma semana de luto nacional, e todas as bandeiras do país foram hasteadas a meio mastro.

Kofi Annan foi o sétimo secretário-geral da ONU, entre janeiro de 1997 e dezembro de 2006.

