13 de Outubro de 2018

Portugal colocou em alerta vermelho a maior parte de seu território neste sábado (13) antes da chegada do furacão Leslie, cuja trajetória o leva em seguida para a Espanha.

A Defesa Civil portuguesa pediu à população que se afaste das áreas costeiras e evite sair de casa.

Leslie é descrito por especialistas como um furacão "zumbi" porque sua trajetória tem sido errática desde que se formou no meio do Oceano Atlântico.

A madrugada de domingo (hora local) será o momento crítico do fenômeno, com ventos de até 130 km/h, segundo as autoridades.

Ventos e chuvas violentos começarão a ser sentidos na região de Lisboa a partir do início da noite.

De acordo com registros meteorológicos citados em sites especializados, Leslie será o mais poderoso furacão a atingir Portugal desde 1842.

Por outro lado, de acordo com a agência meteorológica espanhola Aemet, Leslie tocará o território espanhol na madrugada de domingo, com rajadas de vento de até 100 km/h no oeste do país.

A ilha espanhola Maiorca (leste) sofreu com chuvas torrenciais na terça-feira passada, que deixaram 12 pessoas mortas.

