14 de Setembro de 2018

O furacão Florence, que atingiu com força nesta sexta-feira uma parte da costa leste dos Estados Unidos, representará uma ameaça importante pelas próximas 24 a 36 horas, alertaram as autoridades.

"Isto não é o final", declarou Jeff Byard, funcionário da Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês).

"Uma ameaça importante persistirá durante as próximas 24 a 36 horas, em particular pelo risco de fortes chuvas, aumento da maré e inundações", completou.

Florence tocou a terra às 07H15 locais (8H15 de Brasília) em Wrightsville Beach, Carolina do Norte, com ventos máximos de 150 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

De acordo com o NHC, apesar de ter sido rebaixado à categoria 1 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), o furacão continua sendo muito perigoso.

Os meteorologistas o descrevem como um fenômeno que se deslocará lentamente, provocando fortes chuvas nos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul.

Brock Long, diretor da FEMA, pediu aos moradores que levem a tempestade a sério.

Cinco estados da costa leste americana, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Maryland e Virginia, assim como a capital federal Washington DC, foram declarados em situação de emergência ante a passagem do furacão Florence.

