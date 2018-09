O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

10 de Setembro de 2018

Imagem de satélite NOAA/RAMMB mostra o furacão Florence em 10 de setembro de 2018 perto da costa leste dos Estados Unidos, no Oceano Atlântico

Florence se converteu nesta segunda-feira (10) em um furacão de grande intensidade, com ventos de 195 km/h, à medida que avança para a costa leste dos Estados Unidos, onde ao menos um milhão de pessoas receberam ordens de evacuação.

Às 16h00 GMT (13h00 de Brasília), o furacão de categoria 4 de 5 soprava com ventos máximos sustentados de 195 km/h e estava a 1.985 quilômetros a sudeste da Carolina do Norte, segundo um boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês).

Florence, cujo olho está entre as ilhas de Bermuda e Bahamas, tocará terra entre quinta e sexta-feira na fronteira de Carolina do Norte e Carolina do Sul, embora a trajetória ainda seja incerta.

Os dois estados, assim como a Virgínia, mais ao norte, declararam estado de emergência para acelerar os planos de contingência e ordenaram que a população evacuasse as zonas costeiras.

"Estou ordenando a evacuação obrigatória, não voluntária, obrigatória", declarou o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster.

"Cerca de um milhão de pessoas deixarão a costa", acrescentou, detalhando os planos de reverter o sentido do tráfego em algumas rodovias para facilitar a saída.

"Este é um furacão de verdade", disse o governador. "As evacuações são inconvenientes, mas não queremos arriscar uma só vida".

Em Charleston, uma antiga cidade portuária da Carolina do Sul, os moradores se preparavam para encher sacos de areia e comprar mantimentos antes que começasse o êxodo maciço.

John Johnson, encarregado de uma serralheria no centro, disse à AFP que a corrida por baterias, lanternas, cobertores de plástico e sacos de areia começou na sexta-feira e não parou.

Também nesta segunda-feira, vários condados da Carolina do Norte emitiram ordens de evacuação obrigatória para as regiões costeiras, como as ilhas de Topsail Beach.

"Aqui na Carolina do Norte estamos nos preparando para um golpe forte", assinalou o governador do estado, Roy Cooper, em entrevista coletiva nesta segunda.

Acrescentou que a Carolina do Norte está levando o furacão Florence "muito a sério" e pediu aos cidadãos que façam o mesmo.

Por enquanto, espera-se que o olho do furacão entre no continente na altura da pequena cidade portuária de Wilmington, no sul da Carolina do Norte.

Meteorologistas advertem que depois o furacão poderia permanecer estagnado em terra firme antes de se dissipar, como fez o Harvey no Texas no ano passado, o que aumentaria o risco de inundações.

A Marinha americana ordenou que todos os seus barcos abandonem a área de Hampton Roads devido à passagem do furacão.

- Outros dois furacões -

Entretanto, outros dois furacões sopram no Atlântico em um momento no qual a temporada dessas tormentas, que termina em 30 de novembro, alcança seu auge em setembro.

Isaac sopra com força de categoria 1 e com ventos máximos sustentados de 120 km/h a leste das Pequenas Antilhas.

Sua trajetória o mostra atravessando na quinta-feira as mesmas ilhas caribenhas que foram devastadas no ano passado pelos furacões Irma e Maria, e que dificilmente estarão em condições de suportar outro desastre tão cedo.

Não obstante, as previsões estimam que este furacão relativamente pequeno comece a enfraquecer na metade da semana à medida que se aproxime das ilhas, assinalou o NHC.

Mais a leste, perto das ilhas de Cabo Verde, perto da costa da África, o furacão Helene soprava com ventos de 165 km/h, mas se dirigia ao norte do Atlântico sem representar perigo para nenhuma costa.

