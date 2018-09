O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Florence se tornou um grande furacão nesta segunda-feira ao alcançar a categoria 4, com ventos máximos sustentados de 195 km/h, em seu caminho para o leste dos Estados Unidos, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), em Miami.

O NHC ainda não emitiu avisos ou advertências para a tempestade, mas vários estados da região declararam estado de emergência para agilizar os planos de contingência.

O gabinete do governador da Virgínia, Ralph Northam, descreveu Florence como "o furacão mais significativo em décadas" e alertou sobre a possibilidade de "inundações catastróficas, ventos fortes e possivelmente cortes de energia extensos".

O gabinete do governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, por sua vez, que os efeitos de Florence já estão sendo sentidos na costa do estado, com fortes ondas, correntes e ondas.

