O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 9:04 22. Agosto 2018 - 09:04

O furacão Lane atingiu a categoria 5, a máxima possível, e continua se aproximando do Havaí, com ameaças de provocar chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra, alertou o serviço de meteorologia.

De acordo com os boletins mais recentes, o centro do furacão Lane passará muito perto ou sobre as principais ilhas havaianas entre quinta-feira e sábado.

Lane, com ventos de 260 km/h, estava 860 km ao sudeste de Honolulu às 6H00 GMT (3H00 de Brasília), informou o Centro de Furacões do Pacífico Central.

As autoridades emitiram alertas de furacão para a Ilha Grande do Havaí, a maior do arquipélago, Maui, Lanai, Molokai e Kahoolawe.

Está previsto que o olho da tempestade passe perto da Ilha Grande e Maui na quinta-feira, com ventos e chuvas fortes e grandes ondas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português