Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 13:58 24. Agosto 2018 - 13:58

O furacão Lane seguia nesta sexta-feira para o norte em direção às principais ilhas do arquipélago do Havaí, causando fortes chuvas e inundações, enquanto as autoridades pedem à população que fique alerta, apesar do enfraquecimento do ciclone.

No meio da manhã, o furacão categoria 3 (de 5) na escala Saffir-Simpson avançava 8 km/h, com ventos de 195 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões do Pacífico (CPHC).

Embora a poderosa tempestade tenha sido localizada 320 km ao sul de Honolulu, a capital do Havaí, continua a causar preocupação às autoridades norte-americanas que mantêm vários territórios em "alerta de furacão".

Os efeitos de Lane foram sentidos com ventos fortes que atingiram a ilha de Maui e a ilha de Oahu, onde fica Honolulu.

Mais de 60 centímetros de água caíram em algumas áreas da ilha principal, segundo o último comunicado da CPHC.

"O furacão Lane ainda é um furacão de categoria 3. Ele ainda tem uma forte chance de fazer subir as águas, com ventos fortes e chuvas torrenciais", tuitou o prefeito de Honolulu na noite de quinta-feira.

