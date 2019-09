O furacão Lorena, de categoria 1, atingiu na madrugada desta quinta-feira a costa do estado mexicano de Jalisco, com fortes chuvas e rajadas de vento superiores a 70 km/h.

O furacão está na cidade de Huerta, "e seu centro percorre a costa do estado", informa relatório do Serviço Nacional de Meteorologia do México.

O relatório acrescenta que Lorena gera nuvens densas com chuvas torrenciais, fortes rajadas de vento e ondas altas na costa.

A Defesa Civil do estado de Jalisco declarou alerta vermelho antes da passagem do furacão.

O Centro Nacional de Furacões (CNH), com sede em Miami, disse que Lorena continuará se deslocando ao longo da costa de Jalisco durante o dia em direção à Baixa Califórnia do Sul, no noroeste do país, onde chegará na noite de sexta-feira.

"Espera-se que enfraqueça hoje à medida que circula no solo. Depois que voltar ao mar, espera-se que se fortaleça", afirmou o CNH.

A temporada de furacões do Atlântico, que dura até 30 de novembro, endureceu nas últimas semanas.

O furacão Dorian arrasou as Bahamas, onde deixou pelo menos 52 mortos e mais de mil desaparecidos, enquanto o pequeno arquipélago britânico das Bermudas se prepara para a chegada do furacão Humberto, de categoria 3.

A tempestade tropical Jerry deve se tornar um furacão nesta quinta-feira, embora até agora nenhuma zona costeira esteja ameaçada.

