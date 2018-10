O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

09. Outubro 2018 - 22:53

Imagem de satélite do furacão Michael às 11h45 GMT em 9 de outubro de 2018 na costa do golfo

Imagem de satélite do furacão Michael às 11h45 GMT em 9 de outubro de 2018 na costa do golfoO furacão Michael se tornou nesta terça-feira (9) uma tempestade de grande intensidade, alcançando a categoria 3 de 5, com ventos de 195 km/h em sua rota até o norte da Flórida, onde causará na quarta perigosas chuvas e ondas.

Às 17h00 GMT (14h00 de Brasília), Michael se encontrava no Golfo do México a 470 quilômetros ao sul da Cidade do Panamá, na costa sudoeste da Flórida, para onde avançava a 19 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami.

"Michael é um furacão categoria 3 na escala Saffir-Simpson", escreveu o NHC. "Espera-se um fortalecimento adicional e Michael será um furacão de grande intensidade quando tocar terra na Flórida".

As ondas podem alcançar quase quatro metros em algumas áreas do oeste da Flórida, um risco que as autoridades qualificam como potencialmente fatal.

"É a sua última oportunidade de se preparar para essa tempestade monstruosa e fatal", disse o governador, Rick Scott, em entrevista coletiva no meio da tarde, pedindo aos moradores que obedeçam as ordens de evacuação.

"Se você estiver no meio de uma onda, não irá sobreviver", continuou. "Uma onda de entre 8 e 12 pés (2,5 e 3,6 metros) é absolutamente fatal".

