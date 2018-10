O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16. Outubro 2018

De acordo com um novo informe das autoridades locais, citado nesta terça-feira (16) pela imprensa, pelo menos 30 pessoas morreram na passagem do furacão Michael por quatro estados do sul dos Estados Unidos.

Doze cadáveres foram encontrados em Bay County, disse o xerife Tommy Ford, que elevou a 20 o número de mortos na Flórida.

O furacão de categoria 4 varreu a região costeira do Golfo do México, perto de Panama City, no estado da Flórida, em 10 de outubro. Também causou uma morte na Geórgia, três na Carolina do Norte e seis na Virgínia.

O furacão deixou em seu rastro cenas de desolação na Flórida. As autoridades temem que o balanço de vítimas aumente à medida que continuarem as operações de buscas nos escombros.

Quase 137.000 residências e estabelecimentos comerciais na Flórida ainda estavam sem energia elétrica e muitos pontos de distribuição de água e comida permaneciam ativos em diferentes condados do estado.

Vários municípios implementaram toque de recolher à noite e a maioria das escolas em áreas afetadas estão fechadas até segunda ordem.

