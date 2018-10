O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Outubro de 2018 15:40 08. Outubro 2018 - 15:40

A tempestade tropical Michael no Golfo do México se transformou em furacão nesta segunda-feira e ameaça a costa sudeste dos Estados Unidos, informou o serviço meteorológico americano.

Com ventos máximos de 120 km/h, Michael estava às 15h00 GMT (12h00 de Brasília) entre a península mexicana de Yucatán e a costa oeste de Cuba, e se deslocava lentamente em direção à costa norte da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami.

Michael cruzará o Golfo do México na terça-feira e deverá chegar ao noroeste da Flórida na quarta-feira, para continuar avançando pelos Estados Unidos entre quarta à noite e quinta-feira.

O NHC calcula que Michael vai ganhar força "no próximo dia e deverá se tornar um furacão de alta intensidade [categoria 3 de 5] na terça-feira".

Cuba já sofre com as chuvas associadas a Michael e espera que ventos fortes atinjam a península de Guanahacabibes, informou a Defesa Civil cubana em um comunicado.

"Em Pinar del Río e no município Ilha da Juventude a força da tempestade tropical será sentida", explicou.

O governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência no domingo para 26 condados do noroeste para responder à chegada do possível furacão e colocou 500 guardas nacionais em alerta.

O NHC emitiu um alerta de furacão para a fronteira Alabama-Flórida e alerta de tempestade para a costa noroeste da Flórida, do extremo norte até Tampa.

As ondas podem atingir até 3,5 metros em algumas áreas do oeste da Flórida, enquanto se espera de 10 a 20 cm de água no oeste de Cuba e no noroeste da Flórida.

