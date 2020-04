O arquipélago equatoriano de Galápagos registra 73 casos do novo coronavírus, a maioria em um barco turístico, informou nesta quarta-feira à AFP Norman Wray, presidente do conselho de governo das ilhas.

No barco "Flora", de bandeira equatoriana, foram identificados 48 casos positivos entre as 69 pessoas a bordo, assinalou Wray. Os infectados são tripulantes do barco, que já não abriga turistas. "No total, estaríamos falando em 73 casos detectados em Galápagos, onde houve duas mortes", assinalou.

O Equador reportou 7.858 casos de infecção, com 388 mortos. Guayas, com sua capital, Guayaquil, é a região mais atingida pela pandemia, com 70% dos casos.

Segundo Wray, restam cerca de mil turistas no arquipélago, a maioria equatorianos, que decidiram permanecer nas ilhas por conta própria.

Desde que o governo equatoriano decretou estado de emergência sanitária, em 17 de março, cerca de 1,5 mil turistas foram retirados do arquipélago, situado a mil quilômetros da costa do Equador.

A atividade turística representa 75% da receita das ilhas, que recebem anualmente cerca de 110 milhões de dólares, segundo Wray. Ele assinalou que busca com o governo aplicar medidas de proteção do emprego no arquipélago.

