"Acordem!". O icônico estilista britânico John Galliano lançou um grito de alerta contra o populismo, que, segundo ele, ameaça a democracia, após seu desfile parisiense para a Maison Margiela, no qual homenageou os heróis da Segunda Guerra Mundial.

"Assistimos à derrocada da fibra moral da sociedade, à trivialização da democracia e da União Europeia", declarou Galliano em seu podcast depois de organizar nesta quarta-feira um desfile inspirado em enfermeiras, militares e a Resistência daquele conflito.

"Por acaso (nossos antepassados) não lutaram pela paz?", interrogou o famoso estilista, que voltou às passarelas em 2014, após cair em desgraça por comentários antissemitas quando era diretor artístico da Dior.

Sua coleção busca transmitir que "se você tem uma voz é porque esta gente lutou para que você pudesse votar. Assim, usem-na, façam-se ouvir, acordem!", prosseguiu.

"Até agora não tinha me dado conta de que tem muito pouca gente consciente disso", concluiu Galliano, pouco dado a declarações à imprensa, mas que, desde meados de 2018, manifesta-se através de um podcast.

O extravagante estilista, demitido em 2011 da Dior por comentários antissemitas proferidos em um bar parisiense, apresentou uma coleção em que transformou os uniformes de enfermeiras e de militares em roupas confortáveis do século XXI.

Boinas militares combinam com véus, a bata de enfermeira vira um delicado vestido branco com cinto largo e bolsa, ambos na cor vermelha.

O modelo alemão Leon Dame virou sensação nas redes sociais ao encerrar o desfile com seu olhar penetrante e o caminhar com um exagerado zigue-zague. A revista Vogue dedicou-lhe um artigo, antecipando-lhe um brilhante futuro nas passarelas.

- Off White sem Virgil Abloh -

A Off White apresentou nesta quinta-feira sua última coleção sem seu astro Virgil Abloh, a grande ausência desta Semana da Moda depois de anunciar que se afastaria temporariamente da primeira fila para se recuperar de um forte cansaço.

As irmãs Bella e Gigi Hadid fecharam o desfile com uma linha mais elegante e menos 'street wear' do que o habitual para o estilista americano.

- A família LGTBQAI de Manish Arora -

Paris e seus cabarés tradicionais inspiraram o indiano Manish Arora, cuja imaginação exuberante costuma se concretizar em cores gritantes e estampas chamativas.

Sua nova coleção celebra a diversidade sexual, o fim das diferenças de gênero, vestindo homens e mulheres da mesma forma, com grandes laços que servem de cinto ou botinhas de salto decorado.

Os modelos - muitos deles artistas conhecidos do mundo LGTBQAI (lésbicas, gays, transsexuais, bissexuais, queer, intersexuais e assexuais), como a americana Miss Fame - posaram em pódios, dançando ao som de música ao vivo.

