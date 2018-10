O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

The Macallan 1926, whisky de 60 anos com rótulo criado pelo artista Sir Peter Blake, será leiloado na Casa Sotheby's de Nova York.

Uma garrafa de whisky de 1926 deverá quebrar neste sábado o recorde de preço pago por uma bebida alcoólica no planeta, superando um milhão de dólares no leilão organizado pela Casa Sotheby's em Nova York.

A garrafa está avaliada em entre 700.000 e 1,2 milhão de dólares, segundo a Sotheby's.

Envelhecido em barris de carvalho durante 60 anos, o whisky foi engarrafado em 1986 pela casa escocesa The Macallan.

Fundada em 1924, The Macallan, cuja destilaria se encontra em Craigellachie, no norte da Escócia, produziu apenas 40 garrafas do The Macallan 1926 com 60 anos de envelhecimento.

Deste total, doze têm o rótulo ilustrado por Peter Blake, autor entre outras obras da capa do disco dos Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967).

A arte do rótulo faz referência a eventos ocorridos durante o ano de 1926, como a tentativa de assassinato do ditador italiano Benito Mussolini ou a morte do ator de Hollywod Rudolph Valentino.

Três garrafas do The Macallan 1926 foram arrematadas em leilões nos últimos seis meses por mais de um milhão de dólares cada.

No mês de maio, em um leilão em Hong Kong, uma garrafa com rótulo de Peter Blake foi arrematada por 1,01 milhão de dólares. No mesmo dia, outra com rótulo do artista italiano Valerio Adami obteve 1,1 milhão de dólares.

No início de outubro, outra "Valerio Adami" recebeu o recorde de 1,12 milhão de dólares, durante um leilão em Edimburgo.

A garrafa (padrão) de vinho mais cara já leiloada foi um Chateau Lafite-Rothschild de 1869, vendida por 233.000 dólares em Hong Kong no ano de 2010.

