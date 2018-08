O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Agosto 2018 - 15:38

(Arquivo) Urso polar testa a camada de gelo no mar do Ártico

A emissão de gases do efeito estufa atingiu um novo recorde em 2017, quando as altas temperaturas assolaram o planeta e o derretimento no Ártico alcançou seu nível mais elevado devido às mudanças climáticas, segundo um estudo feito por 450 cientistas.

De acordo com o relatório publicado pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) e a sociedade americana de meteorologia, uma série de indicadores mostram que o aquecimento da Terra se acelera pelo efeito da combustão de combustíveis fósseis, que aumentaram a concentração de gases na atmosfera em 2017, ano em que o presidente americano Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima.

