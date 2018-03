O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

(Reprodução de vídeo) A premier britânica discursa no parlamento sobre a resposta da Grã-Bretanha ao assassinato do ex-espião russo

A primeira-ministra britânica anunciou nesta quarta-feira a suspensão dos contatos bilaterais com Moscou, em resposta a um atentado em solo inglês contra um ex-espião russo.

May também anunciou a expulsão de 23 diplomatas russos do país.

"A Rússia é culpada pelo atentado com uma arma química", afirmou May no Parlamento, depois de concluído o ultimato que Londres deu a Moscou para explicar-se sobre incidente.

A premiê, lamentando que Putin tenha escolhido agir dessa maneira, também comunicou que nenhum ministro ou representante da família real comparecerá ao Mundial de Futebol da Rússia-2018.

