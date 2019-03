O governo britânico chegou a um entendimento com a União Europeia sobre "mudanças legalmente vinculantes" no acordo do Brexit, anunciou o vice-primeiro-ministro britânico David Lidington na noite de segunda-feira (11) perante o Parlamento.

"Esta noite, em Estrasburgo, a primeira-ministra (Theresa May) obteve mudanças legalmente vinculantes que reforçam e melhoram o acordo de retirada e a declaração política", disse Lidington, que pediu aos deputados britânicos para votar o acordo quando lhes for apresentado na terça-feira.

Destacando que as negociações prosseguem entre May e os dirigentes europeus reunidos em Estrasburgo, onde se celebra uma sessão plenária do Parlamento europeu, o vice-premiê prometeu aos deputados britânicos a apresentação de dois documentos.

"O primeiro confirma que a UE não poderá manter o Reino Unido indefinidamente na zona de segurança", informou o dirigente britânico, referindo-se ao dispositivo que prevê a manutenção, em último recurso, do Reino Unido em uma União Alfandegária para evitar o retorno de uma fronteira tradicional entre a Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

Além disso, "o instrumento comum reflete o compromisso do Reino Unido e da UE para trabalhar na substituição" dessa zona de segurança com ajustes alternativos até dezembro de 2020.

Neuer Inhalt Horizontal Line