Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 13:50 01. Agosto 2018 - 13:50

A Geórgia iniciou nesta quarta-feira (1º) importantes manobras militares conjuntas com a Otan, poucos dias antes do 10º aniversário de sua guerra-relâmpago com a Rússia pelo controle da república separatista da Ossétia do Sul.

Mais de 3.000 soldados georgianos e da Otan, incluindo efetivos de Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Turquia, participam desses exercícios, que se estenderão até 15 de agosto.

Os Estados Unidos enviaram veículos blindados Stryker e Bradley, tanques M1A2, helicópteros de ataque Boeing AH-64 Apache e Sikorsky UH-60 Black Hawk para estas manobras.

A Geórgia quer aderir à Aliança Atlântica, que, em 2008, abriu essa possibilidade.

