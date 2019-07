Depois de se expandir misteriosamente por décadas, a cobertura de gelo do mar da Antártica derreteu o equivalente a uma área quatro vezes maior que a da França em apenas alguns anos e agora está em um mínimo recorde, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira (1) na revista Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Os cientistas já sabiam que a Antártica estava descongelando em um ritmo crescente, como o Ártico, devido à água cada vez mais abundante das geleiras.

Mas entre 1979 e 2014, eles observaram um fenômeno que era ao mesmo tempo intrigante e reconfortante: a cobertura de gelo marinho estava se expandindo.

De 2014 a 2017, no entanto, "a Antártica perdeu quase tanto quanto o Ártico" em quase 40 anos, disse à AFP a climatologista Claire Parkinson, da Nasa, e a tendência continua desde então.

De uma área de pico de 12,8 milhões de quilômetros quadrados, a cobertura de gelo do mar recuou dois milhões de quilômetros quadrados por motivos que permanecem desconhecidos.

Em 2014, a camada de gelo antártica estava em seu máximo registrado. Em 2017, chegou ao mínimo.

A equipe analisou as medições de micro-ondas da NASA e dos satélites militares durante o período para construir a imagem mais precisa até hoje da cobertura histórica de gelo marinho, medindo apenas a área, não a espessura.

Nem o motivo da expansão anterior nem o declínio atual são bem compreendidos.

Existem várias hipóteses que levam em conta o buraco na camada de ozônio, os ventos, as correntes ou a temperatura das águas profundas, mas nenhuma explica com certeza a mudança de 2014.

"Na minha opinião, nenhuma hipótese é correta", disse à AFP Douglas Martinson, oceanógrafo da Universidade de Columbia, que participou no comitê de revisão por pares que validou o artigo.

O cientista adverte que comparar o Ártico e a Antártica equivale a "comparar maçãs e caminhões militares".

O Ártico é um oceano rodeado de terra, enquanto a Antártica é um continente rodeado de oceanos, onde os icebergs estão menos pressionados.

A Antártica não aquece e continua sendo o lugar mais frio do planeta, e sua maior reserva de água doce. Suas montanhas de gelo contêm um volume capaz de elevar o nível dos oceanos em 57 metros, estimou um estudo em 2013.

