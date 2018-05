O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A companhia que pertence à família de Jared Kushner, o genro do presidente Donald Trump, está perto de receber um socorro financeiro de uma empresa com laços com o Catar, informou nesta quinta-feira o jornal The New York Times.

A Kushner Companies está em negociação avançada com a Brookfield Properties sobre uma sociedade para ceder o controle do edifício de 41 andares situado em 666 Fifth Avenue, informou o jornal, citando dois executivos do ramo imobiliário.

A Brookfield é uma companhia cotada na Bolsa, com sede no Canadá, e um de seus maiores investidores é a Qatar Investment Authority.

A Kushner Companies não respondeu imediatamente a um pedido para comentar a informação.

Os Kushner compraram o prédio há 11 anos por 1,8 bilhão de dólares, mas o edifício só gera hoje cerca da metade de sua hipoteca anual, e 30% do prédio está vazio, indicou o Times.

As negociações para que o conglomerado chinês Anbang Insurance investisse no 666 Fifth Avenue fracassaram há um ano, em meio a críticas pela relação entre o papel político de Jared Kushner e os negócios familiares, recordou o Times.

Kushner deixou o negócio familiar após a eleição de Trump e é um conselheiro importante da Casa Branca, mas tem a maioria da participação em sua firma.

Segundo o Times, o acordo com a Brookfield possivelmente trará mais preocupações sobre o duplo papel na Casa Branca e nos negócios.

