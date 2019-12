Captura de imagem de vídeo dos carabineros italianos, com mapa onde foram realizadas as operações contra a máfia calabresa, em 19 de dezembro de 2019

Os carabineiros italianos aplicaram nesta quinta-feira um golpe histórico à poderosa mafia calabresa, a temida 'Ndrangheta, com a detenção de 334 pessoas, entre eles advogados, contadores, políticos e funcionários.

"Este é um dia histórico. É o golpe mais difícil contra as organizações criminosas depois do que foi dado a Cosa Nostra na Sicília" nos anos 80 e ordenado pelos magistrados antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, explicou o procurador Nicola Gratteri, encarregado da operação.

No total, 416 pessoas foram envolvidas na investigação acusadas de associação com a máfia, extorsão, usura, lavagem de dinheiro.

Cerca de 2.500 policiais, incluindo membros da elite da unidade Ros, participaram da operação, que foi apoiada por paraquedistas do exército.

A operação, chamada "Rinascita Scott", é o resultado de uma investigação iniciada há três anos e atinge a organização não apenas na Calábria, mas também em 11 regiões da Itália, incluindo Lombardia, Veneto, Piemonte, Ligúria, Emília-Romanha, Toscana, Lazio, Sicília, Apúlia, Campânia e Basilicata.

Várias pessoas foram presas na Alemanha, Suíça e Bulgária por suas conexões com os clãs calabreses de Vibo Valentia.

As autoridades sequestraram propriedades no valor de 15 milhões de euros e tiveram que adiantar a operação em 24 horas, porque as informações já haviam chegado a alguns chefes da máfia.

Entre as personalidades detidas estão Giancarlo Pittelli, conhecido advogado de Catanzaro (Calábria, sudeste da Itália), ex-parlamentar e ex-coordenador da Forza Italia, partido de centro-direita de Silvio Berlusconi e presidente regional de Anci (associação de prefeitos). ) e, por sua vez, prefeito de Pizzo, Gianluca Callipo.

Outras figuras-chave da organização presas são Filippo Nesci, comandante da polícia municipal de Vibo Valentia e Mario Artusa, empresário do setor de roupas.

"Isso é um sonho", disse Gratteri, autor de vários livros sobre Ndrangheta, que espera desmantelar a temida organização, especialista em tráfico de cocaína e tentáculos no mundo político e empresarial.

