Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 19:12 23. Agosto 2018 - 19:12

O Google informou nesta quinta-feira que bloqueou canais no YouTube e outras contas devido a uma campanha de desinformação vinculada ao Irã, depois de ações semelhantes do Facebook e Twitter.

"Identificamos e cancelamos várias contas vinculadas à organização IRIB (rádio e televisão estatal iraniana) que disfarçavam sua conexão com esse veículo", declarou o vice-presidente do Google, Kent Walker, em comunicado, observando que esse tipo de operação de interferência viola as políticas da empresa.

