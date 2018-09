O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 1:08 25. Setembro 2018 - 01:08

O chefe de buscas do Google, Ben Gomes, durante o 20º aniversário do Grupo, em evento em San Francisco.

Em um evento para celebrar seus 20 anos, Google revelou mudanças nesta segunda-feira visando permitir uma busca mais intuitiva e visual, até o ponto de antecipar os interesses dos usuários.

A inteligência artificial e o aprendizado automático são os principais focos do Google no momento para prosseguir com sua missão de organizar a informação mundial e torná-la acessível para todos, disse o vice-presidente de busca, Ben Gomes, no evento em San Francisco.

A ferramenta de busca se concentra agora nos smartphones e tablets e parece estar crescendo mais como Facebook, alentando os usuários a permanecer e explorar temas, interesses ou histórias com ênfase cada vez maior para fotos e vídeos, com resultados mais personalizados.

"A busca não é perfeita (...), mas têm nosso compromisso de que vamos melhorar a cada dia".

Gomes descreveu maneiras de se consultar sem saber as palavras exatas, com o avanço da busca baseada em imagens.

O Google Images foi redesenhado para permitir consultas baseadas no que se aponta nas imagens.

Também permitirá aos usuários retomar as buscas de onde pararam, eliminando a necessidade de voltar atrás na pesquisa.

A ferramenta de busca permitirá ainda aos usuários criar coleções de conteúdos online, e sugerir material relacionado que poderá ser de seu interesse.

O Google feed - utilizado por mais de 800 milhões de pessoas por mês - é chamado agora de Discover e tem maior habilidade para oferecer às pessoas informação relevante que sequer foi solicitada diretamente pelo usuário.

A função foi descrita como uma "busca do Google que lhe ajuda a descobrir novas coisas sem uma consulta".

"Informação e linguagem são essenciais para o que somos como seres humanos. Nosso trabalho aqui jamais termina", destacou Gomes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português