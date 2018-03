O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(2014) Câmera do Google Maps em Paris

A empresa americana Google tentava nesta segunda-feira mudar o fato de o Google Maps vincular a casa de espetáculos Bataclan, principal alvo dos atentados de sexta-feira em Paris, ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"Nos informaram sobre este problema no Google Maps e nossos engenheiros estão trabalhando nisto", declarou à AFP um porta-voz do Google.

Quando um internauta escreve a palavra Daesh (acrônimo em árabe do EI) no aplicativo, este aponta a casa de espetáculos parisiense no mapa.

Os algoritmos do serviço se baseiam nas buscas realizadas no Google ou nas mensagens online para estabelecer links entre os locais e os temas mais consultados.

Pelo menos 89 das 129 vítimas fatais dos atentados de sexta-feira morreram no Bataclan.

Em maio, a empresa registrou problemas similares e explicou que modificaria "chaves algorítmicas para evitar" a repetição dos incidentes.

