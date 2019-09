O último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, publicará um novo livro apresentado como seu testamento político, no qual expõe sua visão do século XXI, informou uma editoria francesa nesta quinta-feira.

O lançamento mundial da obra "O futuro do mundo global" (tradução do título em francês) ocorrerá em 23 de setembro na Alemanha e em 2 de outubro na França, e por enquanto não foi divulgada uma data para outras versões.

"A política mundial segue uma vertente extremamente perigosa ... As atividades militares atuais têm as características de uma verdadeira guerra", alerta o ex-líder, 88 anos, de acordo com trechos do livro revelado por sua editora francesa, Flammarion.

O Prêmio Nobel da Paz acredita que "garantir a paz é a condição essencial para lidar com problemas globais, como crise ambiental, terrorismo internacional, migração e todos os outros desafios nos quais Estados e organizações necessariamente se concentram. internacional".

A publicação do livro coincide com o 30º aniversário, em 9 de novembro, a queda do Muro de Berlim, quando Gorbachev liderava a URSS.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram