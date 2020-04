O governador da Califórnia, Gavin Newsom, estabeleceu nesta terça-feira (14) as condições para a remoção da ordem de confinamento pelo novo coronavírus, mas alertou que levará pelo menos duas semanas para que ele possa definir um cronograma para a reabertura do estado.

Newsom insistiu que as ordens para ficar em casa ajudaram a achatar a curva de crescimento de novos casos no estado, mas alertou para o risco de relaxar as medidas muito cedo, acrescentando que a decisão será tomada com base na ciência, não na política.

"Esta situação não é permanente, há luz no fim do túnel", afirmou em uma transmissão nas redes sociais.

Antes de suspender as restrições, a Califórnia espera uma diminuição nos casos que requerem hospitalização em "algumas semanas", bem como um aumento na capacidade de realizar testes de diagnóstico, declarou Newsom, propondo alterar a distribuição dos locais de lazer, escritórios e escolas para manter distância social.

"Em duas semanas, se observarmos um declínio contínuo, não apenas um achatamento (da curva), mas um declínio nas hospitalizações e nos casos de terapia intensiva" e as metas de infraestrutura forem cumpridas, "me perguntem isso novamente", declarou o governador numa transmissão numa rede social.

Newsom falou antes de o presidente Donald Trump apresentar uma força-tarefa para reabrir a economia dos Estados Unidos, que os governadores dos estados mais afetados temem que possa levar a uma aceleração do processo.

Com pelo menos 22.348 casos confirmados, incluindo 687 mortes, a Califórnia está entre os estados mais afetados nos Estados Unidos pela COVID-19.

Sua população de 40 milhões de habitantes está sob ordens de permanecer em casa desde 19 de março.

A ameaça de Trump de invocar poderes constitucionais "completos" para obrigar os governadores a seguir suas ordens atraiu críticas.

"Não vamos cometer o erro de encerrar (a quarentena) muito cedo, tanto quanto todos queremos", disse Newsom.

"Não quero tomar uma decisão política que ponha em risco a vida das pessoas", afirmou.

"Eu sei que ele quer um cronograma, mas não podemos nos adiantar", continuou o governador, classificando a possibilidade de realizar grandes eventos como shows ou eventos esportivos antes de agosto como "improvável".

Os restaurantes poderão reabrir com menos mesas, e o uso de máscaras faciais poderá continuar depois que as medidas forem relaxadas.

"Você pode estar sair para jantar e ser atendido por um garçom que usa luvas, talvez uma máscara descartável, ... e que sua temperatura possa ser medida", disse Newsom.

Na segunda-feira, ele e os governadores de Oregon e Washington anunciaram um acordo sobre uma visão compartilhada para reabrir suas economias e impedir a propagação do vírus.

Mais de 2,3 milhões de californianos solicitaram auxílio-desemprego no mês passado e existe o medo de que a situação tenha um efeito permanente na quinta maior economia do mundo.

