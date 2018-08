O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos recorreu nesta segunda-feira (6) de uma decisão judicial autorizando a fusão entre a operadora de telecomunicações AT&T e a Time Warner, proprietária da HBO, da CNN e da Warner Bros., entre outras.

O órgão regulador diz que a resolução deve ser revogada porque o juiz ignorou "os princípios fundamentais da economia e do senso comum".

Uma vitória do Departamento de Justiça teria grandes consequências porque a AT&T concluiu a operação em 14 de junho, dois dias depois de receber a aprovação do juiz Richard Leon, que encerrou uma disputa de vários meses.

A AT&T, maior operadora de TV a cabo nos Estados Unidos e a segunda maior operadora de telefonia móvel, argumentou que seus negócios são diferentes dos da Time Warner. A empresa prometeu que sua nova aquisição, renomeada como Warner Media, operará de forma independente até 2019.

Em sua decisão de 12 de junho, o juiz Leon apontou que o governo não apresentou nenhuma evidência de que a fusão poderia prejudicar os consumidores.

O caso tomou um rumo político com as críticas de Donald Trump à CNN, uma das marcas mais importantes do grupo Time Warner.

A transação foi anunciada em 2016 e totaliza 85 bilhões de dólares.

