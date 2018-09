O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo de união nacional líbio (GNA), reconhecido pela comunidade internacional, anunciou nesta quarta-feira (26) a assinatura de um novo acordo de cessar-fogo entre milícias rivais do sul da capital, Trípoli.

Este acordo, que foi precedido por uma interrupção dos combates na terça-feira, foi assinado entre representantes das cidades de Trípoli e Tarhuna, no oeste, de onde são originárias as principais milícias envolvidas nos combates, anunciou o Ministério do Interior do GNA em comunicado.

O texto, ratificado nesta quarta pelo ministro do Interior, Abdessalem Ashour, estipula, entre outras questões, o respeito do acordo assinado sob a égide da ONU no início de setembro e que se manteve apenas por alguns dias.

Também prevê a formação de uma força regular mista composta por policiais de Trípoli e Tarhuna para vigiar os bairros periféricos no sul da capital, onde ocorrem combates há um mês.

Em um comunicado, o GNA celebrou nesta quarta "o retorno à calma" nesses setores afetados pelos combates, que deixaram ao menos 117 mortos, mais de 400 feridos e mais de 25.000 deslocados, segundo um novo balanço oficial.

Os confrontos opõem grupos armados procedentes das cidades de Tarhuna e Misrata (oeste) com milícias de Trípoli que operam, teoricamente, sob a autoridade do GNA, em meio a uma disputa de influências para controlar a capital.

