Este conteúdo foi publicado em 5 de Agosto de 2018 16:44 05. Agosto 2018 - 16:44

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir (D), e o líder rebelde Riek Machar assinam um acordo de distribuição do poder em 5 de agosto de 2018 em Cartum

O governo e os rebeldes do Sudão do Sul assinaram neste domingo (5) um acordo sobre a divisão do poder, uma iniciativa para acabar com a violenta guerra civil que afeta o país mais jovem do mundo.

O Sudão do Sul mergulhou em uma guerra civil no fim de 2013, quando o presidente Salva Kiir acusou seu vice, Riek Machar, de incentivar um golpe de Estado. A guerra civil deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados neste país que se tornou independente do Sudão em 2011.

O presidente Salva Kiir e seu arquirrival, o líder rebelde Machar, assinaram um acordo final em Cartum, capital do vizinho Sudão, sobre a distribuição do poder que prevê o retorno de Machar para ocupar o cargo de primeiro vice-presidente de um governo de união nacional.

"O acordo assinado hoje deve traçar o caminho para pôr fim ao conflito e à guerra no nosso país", declarou Kiir, em discurso em inglês após a assinatura do documento.

As negociações vão prosseguir até que se firme um acordo de paz definitivo.

"Devemos trabalhar pela unidade do nosso povo", insistiu.

Marchar, por sua vez, chamou a organização regional que trabalha há meses na reativação do processo de paz no Sudão do Sul, a Igad, a garantir a aplicação do acordo de distribuição do poder.

Em 2015, foi assinado um acordo semelhante que foi violado, após uma batalha mortal na qual Riek Marchar partiu para o exílio.

Uma vez assinado um acordo de paz, as partes beligerantes disporão de três meses para formar um governo de transição, que ficará no poder no país por 36 meses.

Segundo os termos do acordo, o governo de transição é composto por 35 ministros: 20 do grupo de Salva Kiir, nove do de Riek Marchar e o restante de outros grupos.

O Parlamento contará com 550 deputados, 332 deles do grupo de Kiir e 128 do de Marchar.

