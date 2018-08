O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Agosto de 2018 12:45 02. Agosto 2018 - 12:45

Mais de sete anos depois do início do conflito, as forças do governo conseguiram retomar regiões inteiras dos rebeldes e extremistas

O governo sírio retomou o controle das três províncias meridionais do país, Deraa, Quneitra e Sueida, e também da fronteira com a Jordânia, anunciou nesta quinta-feira o exército da Rússia, que apoia as Forças Armadas da Síria.

"As forças síria, apoiadas pela aviação russa, destruíram completamente as forças do grupo Estado Islâmico (EI) e da ex-Frente Al Nusra e retomarão o controle das províncias de Sueida, Deraa e Quneitra", declarou em Moscou o general Serguei Rudskoi, do Estado-Maior russo.

"Esta operação única permitiu às forças sírias liberar 3.332 quilômetros quadrados do território sírio e retomar o controle de 146 localidades", disse.

O general russo também anunciou que o governo sírio retomou o controle total da fronteira entre Síria e Jordânia.

"Estão criadas as condições para que as forças de manutenção da paz da ONU nas Colinas de Golã retomem suas atividades", completou Rudskoi.

O general indicou ainda que as forças russas, que atuam na Síria desde novembro de 2015, vão construir oito postos de observação da polícia militar para impedir eventuais provocações".

