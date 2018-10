O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

16. Outubro 2018

O consulado da Arábia Saudita em Istambul é cercado pela polícia turca que revistou as instalações em caso de desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

A Arábia Saudita está considerando admitir que o jornalista Jamal Khashoggi morreu durante um interrogatório que deu errado, reportou a imprensa dos EUA nesta segunda-feira (15).

Khashoggi, um cidadão saudita residente nos EUA, que se tornou cada vez mais crítico do poderoso príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, não é visto desde que entrou no consulado de Istambul do reino para resolver a papelada do casamento no dia 2 de outubro.

Autoridades turcas disseram acreditar que ele foi morto, uma alegação que a Arábia Saudita nega.

A CNN citou duas fontes dizendo que os sauditas estão preparando um relatório no qual reconhecerá que a morte de Khashoggi resultou de um interrogatório que deu errado durante um sequestro.

Uma fonte da CNN advertiu que o relatório ainda está sendo preparado e pode mudar, enquanto outra fonte disse que provavelmente concluirá que a operação ocorreu sem autorização e que os envolvidos serão responsabilizados.

O Wall Street Journal, citando fonte próximas ao assunto, afirmou que o reino está ponderando se deve dizer que agentes mataram Khashoggi por engano durante um interrogatório. O jornal, como a CNN, disse que a declaração saudita não foi finalizada.

O destino de Khashoggi incomodou aliados ocidentais tradicionais de Washington e da Arábia Saudita.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que conversou com o rei Salman, da Arábia Saudita, que negou veementemente o envolvimento do reino no desaparecimento de Khashoggi.

"Me parece que talvez possam ter sido assassinos desonestos. Quem sabe?", disse o presidente, descrevendo a situação como "terrível".

Trump enviou seu secretário de Estado, Mike Pompeo, ao reino nesta segunda-feira para descobrir "em primeira mão o que aconteceu, o que eles sabem, o que está acontecendo".

"Queremos descobrir o que aconteceu e ele tem instruções para descobrir o que houve".

A agência de notícias estatal turca Anadolu disse que Pompeo é esperado na Turquia na quarta-feira para se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, depois das negociações em Riad.

O príncipe Mohammed, 33, filho do rei Salman, consolidou seu controle em junho de 2017, quando foi nomeado príncipe herdeiro para substituir seu primo, Mohammed bin Nayef, que foi demitido.

