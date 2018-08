O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Estudantes jogam futebol após uma tempestade de neve no campus da Universidade de Harvard, nos EUA, em janeiro de 2015

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Universidade de Harvard, nesta quinta-feira, de discriminar os candidatos asiáticos, aumentando a oposição do governo de Donald Trump às políticas que buscam administrar o balanço racial entre os estudantes.

O departamento entregou uma declaração ao tribunal federal de Boston na qual apoia um processo apresentado por um grupo de estudantes asiáticos que acusa a prestigiosa universidade de preferir brancos, negros e hispânicos em detrimento de asiáticos com melhores resultados acadêmicos.

A medida chega dois meses depois de o governo Trump anunciar que iria cancelar o apoio da administração anterior, de Barack Obama, aos chamados programas de ação afirmativa, através dos quais as universidades buscam aumentar o número de minorias sub-representadas, particularmente hispânicos e afro-americanos.

Em seu processo de 2014, a Students for Fair Admissions alegou que o programa de Harvard violava as leis de direitos civis ao discriminar as pessoas de origem asiática.

Recentemente, Harvard pediu ao tribunal que o juiz decida sem recorrer a um júri, sob o argumento de que sua admissão de asiáticos americanos aumentou 29% na última década.

O Departamento de Justiça se opõe a uma decisão sumária, dizendo que Harvard não provou sua falta de preconceito racial.

"Harvard reconhece que utiliza voluntariamente a raça como um fator para decidir se oferece a certos adultos jovens a admissão e os benefícios educativos substanciais de sua instituição de elite", explicou o Departamento de Justiça em sua declaração.

"Nenhum americano deveria ter negada a admissão em uma escola devido a sua raça", disse o procurador-geral, Jeff Sessions, no comunicado.

