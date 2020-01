(Da esquerda para a direita) Ministros da energia cipriotas, gregos e israelenses e o embaixador italiano em Chipre posam após assinarem acordos no gasoduto EastMed

Grécia, Chipre e Israel devem assinar, nesta quinta-feira, um acordo sobre o gasoduto EastMed, um grande projeto para o Mediterrâneo oriental, onde a exploração de hidrocarbonetos continua a alimentar as tensões com a Turquia.

Após as reuniões previstas entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente cipriota Nicos Anastasiades e o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, os três líderes assinarão solenemente em Atenas este acordo "interestatal" às 16h30 GMT (13h30, horário de Brasília).

O objetivo é fazer desses três países um elo importante na cadeia de suprimento de energia da Europa, mas também mostrar sua determinação contra as reivindicações de Ancara, que cobiça os depósitos energéticos da região.

Ao partir de Israel esta manhã com o ministro da Energia, Yuval Steinitz, Benjamin Netanyahu disse em comunicado que "a aliança dos três países é de enorme importância para o futuro da energia de Israel e ara estabilidade na região".

Por sua vez, o ministro grego da Energia e do Meio Ambiente, Kostis Hatzidakis, afirmou no canal de televisão grego Antena que o gasoduto é "um projeto de paz e cooperação no Mediterrâneo oriental (...) apesar das ameaças turcas".

Com 1.872 km de extensão, o EastMed deve permitir o transporte de entre 9 e 11 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano a partir das reservas offshore ao largo do Chipre e de Israel para a Grécia, bem como à Itália e outros países do sudeste da Europa, graças aos gasodutos Poseïdon e IGB.

Um pré-acordo será assinado à tarde no ministério do Meio Ambiente e da Energia da Grécia entre a Depa e o consórcio israelense-americano Energean Oil&Gas, que explora o importante campo de gás Leviathan em Israel.

Para Atenas e Nicósia, "a aceleração dos procedimentos relativos ao projeto EastMed é um meio de Atenas contrariar as tentativas da vizinha Turquia de impedir o projeto", comentou o jornal grego Kathimerini na quarta-feira.

As reservas de gás e petróleo ao largo do Chipre provocaram uma disputa com a Turquia, cujo exército ocupa o terço norte deste país membro da UE.

Chipre assinou seu primeiro acordo de exploração de gás no início de novembro com um consórcio de empresas Shell, American Noble e Delek.

Mas Ancara, que desafia o direito do Chipre de explorar os recursos energéticos, multiplicou os atos de força nos últimos meses, enviando navios de perfuração para a Zona Econômica Exclusiva de Chipre (ZEE), apesar dos avisos de Washington e da UE.

