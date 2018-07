O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Julho de 2018 20:34 20. Julho 2018 - 20:34

Facebook, Google, Microsoft e Twitter anunciaram nesta sexta-feira (20) planos de tornar mais fácil para os usuários migrar dados pessoais de um serviço digital para outro.

O Data Transfer Project (Projeto de Transferência de Dados) revelado pelas empresas responde às preocupações sobre a crescente influência dessas plataformas e à inquietação dos usuários sobre o controle de sua informação pessoais compartilhada on-line.

"Os usuários devem ter controle de seus dados na web, parte disto é a capacidade de portar seus dados", disseram as empresas no site do projeto.

A portabilidade de dados é o objetivo de muitos ativistas da privacidade e está consagrado em algumas normas nacionais, inclusive o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da Europa.

Atualmente, as pessoas podem baixar seus dados de um serviço on-line, mas sem garantia de que será possível ou factível carregá-los em outra plataforma.

A situação pode fazer com que as pessoas se sintam ancoradas a um serviço ou aplicativo, sem perder fotos, contatos, publicações e outros dados acumulados.

"Tornar mais fácil para as pessoas escolher entre os serviços facilita a concorrência, treina as pessoas para experimentar novos serviços e permite que escolham a oferta que melhor se adapte às suas necessidades", disse o projeto em seu site.

"Há muitos casos de uso por pessoas que transferem dados diretamente entre os serviços, alguns dos quais sabemos hoje e outros que ainda temos que descobrir".

Os motivos para a recuperação de informações pessoais podem incluir abandonar um serviço anterior, tentar um novo serviço ou simplesmente fazer um backup para mantê-lo seguro.

