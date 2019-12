Ativistas do Greenpeace escalaram nesta quinta-feira a fachada do Conselho Europeu para fazer um um alerta sobre a "emergência climática", horas antes de uma reunião de governantes europeus a respeito de um objetivo ambiental ambicioso para 2050.

"Emergência climática", afirmava a faixa colocada pelos ativistas na fachada de metal do edifício Europa, onde também acenderam sinalizadores para simular um edifício em chamas.

O protesto acontece em um momento chave para a política ambiental da União Europeia (UE). A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou na quarta-feira seu "Pacto Verde", uma "nova estratégia de crescimento".

Os líderes europeus devem superar as divergências para apoiar o pilar do Pacto Verde: alcançar a neutralidade de carbono no bloco até 2050.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que espera um acordo para transformar a UE no "primeiro continente neutro" a respeito das emissões de CO2, uma das principais causas da mudança climática.

"A transição trará importantes oportunidades, como o potencial de crescimento econômico, de novos modelos empresariais e mercados, de novos postos de trabalho", afirma um rascunho da declaração consultado pela AFP.

A transição para economias e sociedades mais verdes, no entanto, ainda não convenceu países como República Tcheca, Hungria e Polônia, muito dependentes de energias fósseis e que pedem garantias em troca da mudança.

Para convencer os países mais relutantes, a presidente da Comissão propôs a criação de um mecanismo de transição justo, que permita o uso de recursos públicos e privados de até 100 bilhões de euros entre 2021 e 2027.

O primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, pediu na quarta-feira à UE para assumir os custos "astronômicos" da transição climática em seu país e defendeu que a energia nuclear seja considerada uma energia "limpa" no bloco.

Os 28 países do bloco estão de fato divididos se devem considerar o setor nuclear, que será um dos elementos do debate, uma energia verde e, portanto, suscetível de receber subsídios e isenções fiscais.

O vice-presidente da Comissão para o Pacto Verde, Frans Timmermans, entrou na discussão e afirmou que, apesar da energia nuclear "não ser sustentável (...) tampouco tem emissões de dióxido de carbono".

O plano para a descarbonização da economia europeia aumenta os temores sobre a situação social e do mercado de trabalho em vários países da Europa, sobretudo na região leste do continente, que já enfrentam os desafios da globalização e da revolução digital da economia.

O Marco Financeiro Plurianual (MFP) para o período 2021-2027 será o outro duro debate da reunião. Alguns líderes desejam desvincular o tema da questão climática, mas os dois temas devem ser contemplados em conjunto.

"Será uma grande disputa, esta é uma questão muito complicada", advertiu uma fonte diplomática.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram