A ativista ambientalista Greta Thunberg foi escolhida como Pessoa do Ano de 2019 pela "Time", anunciou a revista nesta quarta-feira.

A adolescente sueca de 16 anos se viu no papel de porta-voz de uma geração assustada pela emergência climática desde sua campanha individual contra o aquecimento global do lado de fora do parlamento da Suécia no ano passado.

A capa da revista tem uma foto de Thunberg com a manchete "O Poder da Juventude".

"Não podemos continuar vivendo como se não houvesse amanhã, porque há um amanhã. É tudo o que estamos dizendo", disse Thunberg à Time.

A revista entrevistou Thunberg a bordo do veleiro que a levou dos Estados Unidos para a Europa após uma agitada viagem de 11 semanas por várias cidades americanas e do Canadá.

Thunberg enviou sua mensagem de maneira direta - "ouçam os cientistas" - aos tomadores de decisão globais, acusando-os de inação ante a crise climática.

A ativista sueca se encontrava em Madri no momento em que o prêmio foi anunciado, pois participa na cúpula do clima da ONU encarregada de salvar o mundo do aquecimento global descontrolado.

"As políticas de ação climática são tão arraigadas e complexas quanto o próprio fenômeno, e Thunberg não tem uma solução mágica", escreveu Time na entrevista.

"Mas ela conseguiu criar uma mudança de atitude global, transformando milhões de ansiedades vagas no meio da noite em um movimento mundial que pede mudanças urgentes. Ela ofereceu um apelo moral aos que estão dispostos a agir e envergonhou os que não estão".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram