A ativista Greta Thunberg, em coletiva de imprensa com outros jovens para apresentar sua queixa pela crise climática, na ONU, em Nova York

A jovem sueca Greta Thunberg, ícone da luta contra a mudança climática, e a associação Yanomami Hutukara, que defende a biodiversidade da Amazônia, foram premiados nesta quarta-feira com o 'Right Livelihood', concedido por um fundação sueca de mesmo nome e conhecido como "Nobel alternativo".

A associação Yanomami Hutukara e seu porta-voz Davi Kopenawa receberam o prêmio pela "luta firme e determinada para proteger as florestas e a biodiversidade da Amazônia, assim como as terras e a cultura de seus povos autóctones".

Thunberg, 16 anos, venceu o prêmio por "ter inspirado e encarnado as reivindicações políticas a favor de uma ação climática urgente de acordo com os dados científicos".

"Sua compreensão da crise climática baseada na ciência e a falta de respostas da sociedade e dos políticos a este tema levaram Greta Thunberg a dedicar-se à causa e a reclamar atos contra a mudança climática. Personifica a ideia de que todos podemos modificar o curso das coisas", escreveu a fundação em um comunicado.

O movimento da ativista adolescente contra a mudança climática, "Fridays For Future" ("Sextas-feiras pelo Futuro") começou há um ano, em 20 de agosto de 2018, quando ela fez, sozinha diante do Parlamento sueco, sua primeira "greve escolar pelo clima".

Desde então o movimento ganhou força, da Suécia à Austrália, passando pela Europa e Estados Unidos, graças em parte a jovens ativistas como Greta.

Na sexta-feira passada, mais de quatro milhões de pessoas, de acordo com os organizadores, saíram às ruas em 160 países para uma "greve mundial pelo clima" e para exigir que os governantes adotem ações contra a catástrofe climática prevista pelos cientistas.

O prêmio Right Livelihood também foi concedido este ano à ativista saharaui dos direitos humanos Aminatou Haidar por seu combate pela autodeterminação do Saara Ocidental, assim como à advogada chinesa especializada no direito das mulheres Guo Jianmeic.

Cada premiado recebe um milhão coroas suecas (103.000 dólares).

O prêmio Right Livelihood foi criado em 1980 por Jakob von Uexkull, que foi eurodeputado pelo Partido Verde, após a recusa da Fundação Nobel a criar um prêmio par ao meio ambiente e o desenvolvimento. Por este motivo, a fundação que concede prêmio o considera o "Nobel alternativo".

