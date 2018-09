O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 10:47 24. Setembro 2018 - 10:47

A ação do grupo de televisão britânico Sky disparava quase 9%, nesta segunda-feira (24), no início da sessão na Bolsa de Londres, estimulada pela oferta de aquisição do gigante americano Comcast, de 30,6 bilhões de libras.

Esta manhã, a Comcast publicou sua nova oferta de 17,28 libras por ação da Sky, estabelecida no final de um processo de leilão excepcional organizado no fim de semana no Reino Unido.

Equivalente a 40 bilhões de dólares, a oferta da Comcast superou amplamente a proposta rival da 21st Century Fox, a 15,67 libras.

Como resultado, a ação da Sky ganhava 8,80%, às 7h50 GMT (4h50 no horário de Brasília), situando-se em 17,24 libras.

Comprando o gigante europeu da televisão Sky, presente em cinco países (Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália), a Comcast sai do mercado americano, ao mesmo tempo em que tenta reforçar sua capacidade para enfrentar o auge de plataformas de difusão on-line como Netflix e Amazon.

