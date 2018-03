O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 14 de Março de 2018 11:25 14. Março 2018 - 11:25

O grupo têxtil espanhol Inditex, proprietário da marca Zara, registrou em 2017 um lucro líquido de 3,368 bilhões de euros, o que representa uma alta de 7%.

Em 2016, o grupo Inditex, principal rival da sueca H&M, registrou lucro de 3,16 bilhões de euros, uma alta de 10% na comparação com o ano anterior e de 15% em relação a 2015.

A ação da Inditex viveu uma sessão volátil. Pouco após o anúncio, operava em queda de mais de 5% na Bolsa de Madri. Mais tarde, ela se recuperou, e às 13H50 (9H50 de Brasília) subia 2,64%, a 24,90 euros.

Os lucros do grupo espanhol são mais que o dobro de seu concorrente sueco em 2017, 1,6 bilhão de euros.

A Europa representa mais de 60% das vendas da empresa, e a Espanha 16%, uma leve queda.

As vendas digitais representaram 10% do volume global de negócios, explicou a Inditex, que pela primeira vez apresentou os dados. O setor cresceu 41% no ano.

