O grupo russo Lukoil fez um alerta a seus clientes contra falsas ofertas de compra de petróleo divulgadas na rede social Instagram, no momento em que a produção saudita foi reduzida à metade após um ataque contra suas instalações.

A Lukoil "colocou em alerta todas as partes envolvidas contra ofertas não autorizadas de compra de derivados de petróleo com desconto", afirma um comunicado.

"Compartilhadas no Instagram, as ofertas têm o logotipo da Lukoil", afirma a empresa, que pede "prudência na comunicação com desconhecidos" e para "comprovar as informações" nas páginas oficiais.

No sábado, rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram os ataques com drones contra a instalação de Abqaiq, a maior do mundo para o processamento de petróleo, e o campo de Jurais - ambos na região leste da Arábia Saudita. A situação provocou a redução à metade da produção saudita e a disparada dos preços do petróleo.

