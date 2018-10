O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O bilionário tcheco Daniel Kretinsky entrou no capital do emblemático jornal francês Le Monde ao adquirir cerca de metade das ações do banqueiro Matthieu Pigasse, anunciou nesta quinta-feira a direção do jornal.

Seu grupo, o Czech Media Invest, adquiriu 49% das ações da holding Le Nouveau Monde, que possui parte do capital do vespertino francês.

O anúncio foi feito por Pigasse na manhã de quinta-feira durante uma reunião de 3 horas com representantes de jornalistas e da direção, conforme os diretores anunciaram aos funcionários em um e-mail ao qual a AFP teve acesso.

A holding Le Nouveau Monde tem parte da sociedade Le Monde Libre, que por sua vez possui 75% do capital do grupo Le Monde.

Por ora, não se conhece o volume de ações que o empresário tcheco adquiriu.

Durante a reunião, Pigasse disse que o investimento de Kretinsky era "minoritário", o que implica ausência de "controle" para o bilionário tcheco.

Já a direção do jornal informou que qualquer nova "mudança de controle do grupo Le Monde terá que ser" previamente "acordada" por Pigasse; Xavier Niel, também acionista do Le Nouveau Monde com outros investidores (como o grupo espanhol Prisa); e o chamado "polo de independência", constituído pela sociedade de redatores, assalariados e acionistas históricos.

O Czech Media Invest já é dono do semanário francês Marianne e está prestes a adquirir uma série de revistas francesas, entre elas a prestigiosa Elle.

