Efetivos da da Guarda Nacional impediram nesta terça-feira a entrada do líder da oposição Juan Guaidó, que foi ratificado no domingo como chefe parlamentar, ao Palácio Legislativo, onde esperava presidir uma sessão, informaram jornalistas da AFP.

"Isso não é um quartel!", gritaram os apoiadores de Guaidó, enquanto o deputado rival Luis Parra, que se autoproclamou chefe da Câmara no domingo com o apoio do chavismo, dirige a sessão no Congresso, em Caracas.

