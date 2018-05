O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A guitarra "Yellow Cloud" de Prince é leiloada por 225 mil dólares em Nova York, no dia 18 de maio de 2018

Uma guitarra amarela feita para o finado músico Prince foi arrematada nesta sexta-feira por 225 mil dólares em um leilão de joias, roupas e objetos do ícone pop em Nova York, informou a empresa Julien's Auctions.

A guitarra amarela "Cloud", chamada assim por seu corpo retorcido único, estava avaliada em entre 60 mil e 80 mil dólares, segundo Julien.

No ano passado, a casa de leilões vendeu outra guitarra Cloud por 700 mil dólares.

As "Clouds" foram criadas para Prince pelo luthier de Minneapolis Dave Rusan, incluindo a usada no filme de 1984 "Purple Rain", onde o alter ego de Prince "The Kid" a recebe de presente da namorada Apollonia.

O leilão, que arrecadou dois milhões de dólares, incluiu dezenas de artigos de Prince, conhecido por seu estilo único e extravagante.

Prince morreu em abril de 2016 em seu estúdio de Paisley Park vítima de uma dose acidental de analgésicos potentes, aos 57 anos.

