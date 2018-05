O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma guitarra de Bob Dylan, símbolo de sua mudança para o som elétrico, foi vendida no sábado por 495.000 dólares em Nova York, em um leilão dedicado a "ícones da música".

A guitarra, uma Fender Telecaster de 1965 que pertenceu a Robbie Robertson, guitarrista de Bob Dylan, foi utilizada tanto por Dylan como por Eric Clapton e George Harrison, segundo a casa de leilões Julien, que organizou a venda.

O instrumento marcou a guinada do cantor folk de "The Times They Are A-Changin'" ao artista que passou a usar a guitarra elétrica em canções como "Like a Rolling Stone".

Outros instrumentos leiloados no sábado foram a primeira guitarra elétrica de George Harrison, uma Hofner Club 40, vendida por 430.000 dólares, e uma Fender Telecaster rosa fabricada por Elvis Presley em 1968, negociada por 115.200 dólares.

Um cinto utilizado por Elvis durante um show no Havaí em 1972 foi leiloado por 354.400 dólares, enquanto um anel de diamantes no formato de estrela chegou a US$ 100.000.

Também foram negociados peças de Michael Jackson, como o figurino vermelho usado no videoclipe "Thriller", vendido por 217.600 dólares, e um cinto com as letras BAD, um de seus grandes sucessos, negociado por US$ 179.200.

