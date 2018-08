O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2018 21:41 06. Agosto 2018 - 21:41

Celebrações populares a espera da chegada do presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, a Juba, em 6 de agosto de 2018.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, elogiou nesta segunda-feira a assinatura de um acordo de divisão do poder entre os líderes do Sudão do Sul e os conclamou a agir rapidamente visando um acordo de paz para acabar com cinco anos de guerra.

O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e seu adversário e líder rebelde Riek Machar firmaram o acordo no domingo passado, em Cartum.

Pelo acordo, Machar voltará ao governo do Sudão do Sul como o primeiro dos cinco vice-presidentes.

O texto busca abrir caminho para um acordo de paz e a formação de um governo de transição até a realização de eleições.

Guterres saudou o "passo importante" em direção à reativação do acordo de paz firmado em 2015 visando acabar com a guerra.

O Acordo para a Resolução do Conflito no Sudão do Sul (ARCSS) pretendia restaurar a paz, mas fracassou após Machar ser expulso de Juba por um ataque das forças governamentais, em agosto de 2016.

