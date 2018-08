O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, celebrou nesta quarta-feira (15) a decisão de Israel de reabrir um passagem fronteiriça com Gaza e pediu apoio aos esforços que a ONU realiza com Egito para abordar a crise no enclave palestino.

Israel reabriu a passagem Kerem Shalom, que estava desde 9 de julho para a maioria das mercadorias - salvo alimentos e medicamento - devido à espiral de tensão em Gaza.

A passagem é vital para os habitantes de Gaza e sua paralisada economia, mas Israel a havia bloqueado para pressionar o Hamas, movimento islâmico que administra o território.

Guterres disse que estava "satisfeito de que as partes envolvidas tenham respondido aos apelos para evitar o impacto devastador de um novo conflito na população civil em Gaza e arredores".

Ele também pediu que "todas as partes" apoiem os esforços liderados pelo enviado da ONU, Nickolay Mladenov, e pelo Egito para "impedir uma escalada e resolver todos os problemas humanitários em Gaza e o retorno da Autoridade Palestina" àquele território.

A abertura da passagem ocorreu no contexto de aumento das especulações sobre negociações indiretas, com a mediação do Egito e da ONU, para alcançar uma trégua de longo prazo entre Israel e o Hamas.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que se espera que mais de 400 caminhões com mercadorias entrem em Gaza.

