Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 22:38 19. Outubro 2018 - 22:38

O candidato à Presidencia da República, Fernando Haddad (PT) no Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 2018

O candidato à Presidência da República Fernando Haddad (PT) alertou nesta sexta-feira (19) que o Rio de Janeiro pode se tornar "um estado miliciano como (...) as Filipinas" caso seu adversário, Jair Bolsonaro (PSL), partidário da flexibilização do porte de armas, vença as eleições.

"Vocês precisam aqui da Polícia Federal atuando contra o crime organizado. Se vocês armarem a população, aqui vai virar um estado miliciano, como já aconteceu nas Filipinas, como já aconteceu em outros lugares", declarou Haddad à imprensa durante visita à cidade.

O candidato também criticou a proposta de Bolsonaro de dar proteção jurídica irrestrita aos policiais que cometam excessos na luta contra a criminalidade.

Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte conduz uma guerra às drogas muito questionada.

A polícia do país afirma ter matado 4.410 dependentes químicos ou supostos traficantes desde a chegada de Duterte ao poder, no fim de 2016. Milhares de pessoas foram assassinadas em circunstâncias não explicadas.

O Rio já enfrenta há pelo menos duas décadas o problema das milícias - grupos formados por agentes e ex-agentes das forças de segurança, ativos principalmente na Zona Oeste da cidade.

Rivais do tráfico de drogas no controle de bairros e regiões, as milícias estão envolvidas em extorsões e controlam serviços como fornecimento de gás, internet, TV a cabo e redes de transporte.

Desde fevereiro, o estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal na área da segurança.

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, Bolsonaro tem 59% dos votos válidos, contra 41% para Haddad.

