O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Setembro de 2018 23:37 24. Setembro 2018 - 23:37

O candidato do PT Fernando Haddad continua crescendo em intenção de voto (22%) para o primeiro turno das eleições de 7 de outubro e ganharia no segundo turno contra Jair Bolsonaro, que ficou estagnado com 28%, revelou a pesquisa do Ibope nesta segunda-feira.

Haddad subiu três pontos em relação à última pesquisa divulgada em 18 de setembro pelo Ibope.

A principal novidade dessa pesquisa, realizada entre 22 e 23 de setembro com 2.506 entrevistados, é que Haddad ganharia de Bolsonaro no segundo turno (43% contra 37%), previsto para 28 de outubro. Na pesquisa anterior eles apareciam empatados com 40%.

Outra novidade foi o índice de rejeição de Bolsonaro, que subiu de 42% para 46%. A rejeição de Haddad subiu um ponto, de 29% para 30%.

Em terceiro lugar nas pesquisas aparece o candidato de centro-esquerda Ciro Gomes, que se manteve com 11%, seguido pelo conservador Geraldo Alckmin, que sobe de 7% para 8%, e pela ambientalista Marina Silva, que caiu de 6% para 5%.

A porcentagem de votos brancos e nulos caiu de 14% na semana passada para 12%, e os indecisos passaram de 7% para 6%.

Bolsonaro também perderia no segundo turno para Ciro Gomes (46% contra 35%) e Alckmin (41% contra 36%), e aparece empatado com Marina Silva (39%).

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português