Este conteúdo foi publicado em 18 de Outubro de 2018 16:10 18. Outubro 2018 - 16:10

(17 out) O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad

O candidato petista à presidência, Fernando Haddad, denunciou nesta quinta-feira que seu adversário, Jair Bolsonaro, criou uma organização criminosa com empresários para difundir notícias falsas pelo WhatsApp como parte da campanha eleitoral do candidato de extrema direita, favorito no segundo turno.

"Meu adversário está usando crime eleitoral para obter vantagem. Ele que dizia que faz a campanha mais pobre foi desmentido hoje. Ele faz a campanha mais rica do país com dinheiro sujo", tuitou Haddad.

Haddad anunciou que apresentará denúncias ante a Polícia Federal e a justiça eleitoral, horas depois que o jornal Folha de S.Paulo revelou que as várias empresas estão comprando pacotes de difusão em massa de mensagens contra o PT no Whatsapp e que preparam uma grande ação para a próxima semana.

Segundo esta pesquisa, várias empresas financiaram esses pacotes, que contribuíram ou enviaram centenas de milhões de mensagens, por um valor de 12 milhões de reais (3,25 milhões de dólares) por pacote.

"A Folha hoje comprova que o deputado Bolsonaro criou uma verdadeira organização criminosa com empresários que, mediante caixa 2, dinheiro sujo, estão patrocinando disparos de mensagens mentirosas no WhatsApp", acrescentou Haddad.

