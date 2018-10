O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Outubro de 2018 23:57 28. Outubro 2018 - 23:57

Haddad discursa em São Paulo após o anúncio do resultado do segundo turno

Fernando Haddad, o candidato petista derrotado nas eleições presidenciais, exigiu neste domingo respeito a seus 45 milhões de eleitores, e disse que a oposição ao governo de extrema direita de Jair Bolsonaro será uma "tarefa enorme".

Em reunião com a cúpula do PT em São Paulo, Haddad agradeceu o apoio de seus aliados e dos "45 milhões de votos, uma parte expressiva [do eleitorado], que deve ser respeitada".

